Школьница из Карелии попала в больницу после избиения двумя сверстницами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две школьницы из Пудожского района Карелии избили сверстницу на территории городского стадиона, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев на своей странице во «ВКонтакте». После драки девочка была госпитализирована. По факту произошедшего проводится проверка.

В связи с обращениями в адрес уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия по ситуации с избиением девушки-подростка в одном из поселений Пудожского района уполномоченный информирует, что несовершеннолетняя получает медицинскую помощь в районной больнице, сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, — говорится в сообщении.

В социальных сетях тем временем появились видео, где две девочки на протяжении нескольких минут избивают сверстницу руками и ногами. В региональном Министерстве образования уже пообещали провести профилактические беседы с учениками школ.

По словам омбудсмена, участников потасовки уже установили. Пострадавшая девочка до сих пор находится в больнице.

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