Избившие школьницу сотрудники салона красоты обвинили ее в агрессии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники московского салона, где избили 16-летнюю девушку, обвинили ее в агрессивном поведении, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, девушка ударила сотрудницу соседнего заведения и оскорбляла остальных людей.

Канал отмечает, что девушка и ее мать, показывая купон, требовали от сотрудников салона после окраски волос бесплатно смыть косметический пигмент. Однако это не входило в список услуг по купону, и женщина с дочерью отказались доплатить за эту услугу. В итоге двое мужчин из администрации выпроводили клиенток за порог. В салоне добавили, что справка женщины о нанесенном ей ушибе ненастоящая.

В свою очередь мать потерпевшей заявила, что была готова доплатить за услугу, а женщине, которую ударила ее дочь, принесли извинения.

Ранее сообщалось, что на 16-летнюю девушку накинулись сотрудники салона красоты, которым не понравилось, что она пришла с купоном на большую скидку. Пострадавшая записалась на стрижку и окраску волос, которые обошлись бы в 22,8 тысячи рублей. Однако с купоном девушка должна была заплатить лишь 4,5 тысячи рублей.

Однако еще при записи в салон администратор неоднократно переносил услугу, затем девушка столкнулась с хамством: словесная перепалка переросла в конфликт с рукоприкладством. Пострадавшие обратились в полицию, где сняли побои.