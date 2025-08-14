«С возвращением, мужики!»: Аксенов раскрыл число обменянных крымчан

Среди 84 военнослужащих, вернувшихся в Россию при обмене с Киевом, 59 являются жителями Крыма, заявил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, они были приговорены правительством Украины к длительному сроку заключения. Их возвращение он счел большим событием для Крыма.

По итогам сегодняшнего обмена военнопленными домой в Крым возвращаются 59 военнослужащих. С возвращением, мужики! — написал Аксенов.

До этого NEWS.ru привел кадры общения освобожденных бойцов ВС России с семьями по телефону. На них один из освобожденных бойцов позвонил супруге и первым делом «заказал» приготовить блины к своему приезду. Другой военнослужащий разговаривал с мамой. Женщины не могли сдержать своих эмоций и плакали.

По данным Минобороны, взамен Киеву были переданы 84 пленных ВСУ. Процесс состоялся 14 августа на подконтрольной Киеву территории при посредничестве ОАЭ. В настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь.