Россиянка получала детское пособие по документам с рынка «Садовод»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянка восемь месяцев получала пособия на ребенка по свидетельству о рождении, купленному на рынке «Садовод» в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как отмечается, 30-летняя жительница Пензы получила по поддельным документам свыше 100 тысяч рублей. После того, как на ситуацию обратили внимание, в соцзащите обратились в полицию.

По данным канала, фиктивные документы были оформлены на однофамилицу женщины. Она оформила пособия по уходу за ребенком через соцзащиту Пензенской области. В подлинности документа засомневались только в августе и начали проверку.

Уточняется, что сейчас женщина задержана, с обвинениями не согласна и отрицает свою вину. Правоохранители вычисляют продавца фальшивых документов.

Ранее в минском аэропорту правоохранители арестовали мужчину с поддельным российским паспортом, полностью напечатанным на принтере. Оказалось, что гражданину Казахстана был запрещен въезд в Армению и таким образом он попытался обойти ограничение.

Перед этим Мещанский районный суд Москвы вынес приговор автоюристам по делу о мошенничестве со страховыми выплатами на сумму более 100 млн рублей. Они подделывали документы пострадавших в ДТП с целью похищения средств.