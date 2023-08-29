Суд в Москве вынес приговор автоюристам за мошенничество со страховками

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Мещанский районный суд Москвы вынес приговор автоюристам, обвиняемым по делу о мошенничестве со страховыми выплатами на сумму более 100 млн рублей. Подсудимые подделывали документы пострадавших в ДТП с целью похищения средств, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе столичной прокуратуры.

Доверчивых граждан юристы «склоняли к заключению договоров уступки прав требования (цессии) с подконтрольными злоумышленникам юридическими и физическими лицами, от имени которых инициировали претензии в страховые компании и исковые заявления в суды с приложенными поддельными документами, обосновывающими взыскание денежных средств по страховым случаям», — рассказали в прокуратуре.

Следствие установило, что юристы с 2014 по 2019 года обманывали пострадавших в ДТП о якобы неправильно проведенных оценках ущерба их авто. При этом сообщники не планировали выполнять условия договора цессии.

Суд приговорил Татьяну Митро и Марию Тамаеву к 13 и 12 годам колонии. Михаил Павлов, Ольга Стародубцева, Татьяна Гамулина и Ольга Суханова получили от пяти до восьми лет лишения свободы условно. Также удовлетворен иск о взыскании с подсудимых 6,4 млн рублей и назначены штрафы от 250 тыс. до 800 тыс. рублей.

Ранее пенсионерка из Петербурга выбросила в окно 800 тысяч рублей, следуя указаниям мошенника. Женщину убедили в том, что она участвует в поимке преступника по кличке Хрипатый. Пенсионерка написала заявление в полицию.