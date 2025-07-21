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21 июля 2025 в 09:10

Появились кадры пожара в Оренбургской области, при котором погибли пятеро

В селе Песчаном Оренбургской области при пожаре погибли четверо мужчин и женщина

Фото: t.me/mchs_official*

Появились кадры пожара в Оренбургской области, при котором погибли пять человек, их опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону. Трагедия случилась на ферме в селе Песчаном. Уточняется, что среди жертв четверо мужчин и одна женщина.

На территории животноводческой фермы в селе Песчаном загорелись строения на 120 «квадратах». При тушении пожарные МЧС России обнаружили пять погибших, их личности устанавливаются, — говорится в сообщении.

Предположительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении, информирует ведомство. К месту ЧП прибыло 13 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в городе Карабулаке из-за короткого замыкания в удлинителе загорелась квартира в жилом доме. Пожар распространился на площади 30 квадратных метров. Уточняется, что возгорание произошло на пятом этаже.

До этого стало известно, что пожарные спасли 90-летнюю жительницу Барнаула, застрявшую в горящей квартире. По данным ведомства, огонь распространился на втором этаже жилого дома. Спасатели эвакуировали бабушку с охваченного дымом балкона при помощи трехколенной лестницы. Предполагается, что возгорание началось из-за короткого замыкания в стиральной машинке.

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