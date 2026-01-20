Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 18:04

Экс-нардеп назвал условие, при котором лидеры ЕС изменят позицию по Украине

Экс-нардеп Марков: лидеры ЕС изменят позицию по Украине при личной угрозе

Фото: Global Look Press
Лидеры Евросоюза могут изменить позицию по украинскому конфликту только при наличии личной угрозы, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. Он отметил, что большинство европейских политиков будут выступать за продолжение военных действий, если будут чувствовать себя в безопасности.

Бессмысленно разговаривать с такими людьми. [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru), [Кир] Стармер (премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru), [Урсула] фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии. — NEWS.ru), Кая Каллас (глава евродипломатии. — NEWS.ru) — это поколение людей, которые играют чужими жизнями, как будто это настольная игра. Это люди, для которых человеческая жизнь не представляет никакой ценности. Это законченные негодяи. Они поймут только тогда, когда возникнет угроза лично для них. Им ничего не угрожает, и они будут вести себя так же дальше. Они должны лично почувствовать угрозу себе, — объяснил Марков.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что украинцам следует по утрам после пробуждения рычать, изображая льва. В ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе руководитель МВФ добавила, что такой способ позволит повысить веру в себя.

