Лидеры Евросоюза могут изменить позицию по украинскому конфликту только при наличии личной угрозы, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. Он отметил, что большинство европейских политиков будут выступать за продолжение военных действий, если будут чувствовать себя в безопасности.

Бессмысленно разговаривать с такими людьми. [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru), [Кир] Стармер (премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru), [Урсула] фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии. — NEWS.ru), Кая Каллас (глава евродипломатии. — NEWS.ru) — это поколение людей, которые играют чужими жизнями, как будто это настольная игра. Это люди, для которых человеческая жизнь не представляет никакой ценности. Это законченные негодяи. Они поймут только тогда, когда возникнет угроза лично для них. Им ничего не угрожает, и они будут вести себя так же дальше. Они должны лично почувствовать угрозу себе, — объяснил Марков.

