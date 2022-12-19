Призывника из Татарстана оштрафовали за игнорирование семи повесток

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Житель Татарстана, который проигнорировал семь повесток от военкомата, отделался штрафом в 15 тысяч рублей. Его признали виновным по уголовной статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», сообщает портал Chelny-biz.

Установлено, что повестки молодому человеку высылали из комиссариата Комсомольского района Набережных Челнов, а призывник должен был явиться в указанное время и место, чтобы пройти медицинское освидетельствование и отправиться в воинскую часть для прохождения службы в армии. Всего он получил семь повесток, но ни разу на них не отреагировал. При этом права на отсрочку или освобождений от призыва у него не было.

Ранее было опубликовано видео, на котором военный комиссар по Дмитрову, Талдому и Дубне Михаил Фотин сообщил о том, что длительность срочной службы в РФ вырастет до двух лет. Позже сам военком назвал этот ролик старым.

Военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов в ответ на это заверил, что срок срочной службы в России по-прежнему составляет один год. Он подчеркнул, что власти не планируют вносить изменения в законодательство, предусматривающие увеличение срока службы.