Военком Фотин призвал увеличить длительность срочной службы в ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный комиссар по Дмитрову, Талдому и Дубне подполковник Михаил Фотин заявил Telegram-каналу SHOT, что в России необходимо увеличить срок прохождения срочной службы до 18 или 24 месяцев. Он подчеркнул, что за год невозможно получить нормальную военно-учетную специальность.

Было высказано мое личное желание. За год невозможно получить нормальную военно-учетную специальность в связи со сложностью поступаемой на вооружение сейчас техники. Поэтому было бы вполне логично увеличить срок службы до 18 месяцев либо до 24, — считает военком.

При этом он подчеркнул, что официальных распоряжений на этот счет от Минобороны не поступало, а все изложенные мысли являются его личным мнением.

Телеканал «Вечерний Дмитров» 17 декабря опубликовал видеозаявления Фотина о том, что срок срочной службы в РФ вырастет до двух лет. Он сообщил со ссылкой на информацию военного комиссара Подмосковья, что граждане, призванные весной 2023-го, будут служить полтора года. Призванные осенью следующего года, по его словам, будут служить два года.

Позже видео с обращением военкома было удалено с портала телеканала. В Telegram-канале «Война с фейками» появилось сообщение о том, что «история с повышением срока службы срочников не подтверждается».

Военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов заявил, что срок срочной службы в России по-прежнему составляет один год. Он подчеркнул, что власти не планируют вносить изменения в законодательство, предусматривающие увеличение срока службы.

Впоследствии Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой на Фотина, что видео, на котором он заявил о планах увеличить срок службы срочников в РФ, было снято два года назад. По словам военного, он только сегодня узнал о публикации этой видеозаписи.