21 августа 2025 в 14:39

Пожар объял ресторан и три гектара зеленой зоны в Крыму

В Севастополе тушат пожар в ресторане и прилегающей зоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе горит здание ресторана и прилегающая к нему зеленая территория площадью около трех гектаров, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил в 12:54 по московскому времени. На месте работают пожарные расчеты, борьба с огнем продолжается. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не поступила.

По прибытии установили, что горит растительность и здание ресторана. Предварительно, площадь, охваченная огнем, составляет около трех гектаров. На тушение поданы стволы, — сказано в сообщении.

Ранее одна из жительниц поселка Шадейка Пермского края рассказала, что виновницей крупного пожара якобы стала соседка, ведущая маргинальный образ жизни. По словам очевидицы, женщина не потушила сигарету. Отмечается, что в квартире вспыхнул пожар, а вскоре пламя перекинулось на крышу дома. Этот инцидент оставил без крыши над головой 22 семьи.

До этого очевидцы сняли на видео пожар в торговом центре «Лапландия» в Кемерово. На кадрах видны клубы черного дыма, эвакуированные люди, слышны звуки автомобильных сирен. На месте работали экстренные службы. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.

Севастополь
пожары
рестораны
МЧС
