Пожар объял ресторан и три гектара зеленой зоны в Крыму В Севастополе тушат пожар в ресторане и прилегающей зоне

В Севастополе горит здание ресторана и прилегающая к нему зеленая территория площадью около трех гектаров, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил в 12:54 по московскому времени. На месте работают пожарные расчеты, борьба с огнем продолжается. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не поступила.

По прибытии установили, что горит растительность и здание ресторана. Предварительно, площадь, охваченная огнем, составляет около трех гектаров. На тушение поданы стволы, — сказано в сообщении.

