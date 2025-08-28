Появилось видео смертельного ДТП на железнодорожном переезде Момент смертельного ДТП в Благовещенске с поездом и иномаркой попал на видео

Момент ДТП в Благовещенске, где, предварительно, погиб водитель иномарки, попал на видео, передает РЕН ТВ. По данным источника, авария произошла на железнодорожном переезде. Стало известно, что машинист экстренно затормозил состав, но столкновение все равно случилось.

На кадрах видно, как белая машина въезжает на переезд. В этот же момент на иномарку наехал поезд, который постепенно снижал скорость.

Трагедия произошла на отрезке между станциями Моховая Падь и Благовещенск. В результате ДТП пассажиры и локомотивная бригада состава не обращались за медпомощью.

