День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:59

Появилось видео смертельного ДТП на железнодорожном переезде

Момент смертельного ДТП в Благовещенске с поездом и иномаркой попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Момент ДТП в Благовещенске, где, предварительно, погиб водитель иномарки, попал на видео, передает РЕН ТВ. По данным источника, авария произошла на железнодорожном переезде. Стало известно, что машинист экстренно затормозил состав, но столкновение все равно случилось.

На кадрах видно, как белая машина въезжает на переезд. В этот же момент на иномарку наехал поезд, который постепенно снижал скорость.

Трагедия произошла на отрезке между станциями Моховая Падь и Благовещенск. В результате ДТП пассажиры и локомотивная бригада состава не обращались за медпомощью.

Ранее три человека получили травмы после аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Департамент здравоохранения столицы сообщил, что в ДТП столкнулись несколько машин, а двух пострадавших доставили в НМИЦ имени Пирогова. Третий попал в Боткинскую больницу.

В результате ДТП в Абхазии пострадали 22 российских туриста. В ГАИ республики сообщили, что четверо из них попали в больницу с переломами и ушибами.

ДТП
Благовещенск
аварии
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Названа новая роль Венгрии на мировой арене
Пашинян после месячного молчания призвал католикоса всех армян уйти с поста
Пашинян: установление мира с Азербайджаном не решило все вопросы
Пашинян анонсировал важную встречу в Пекине
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.