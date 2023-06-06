Появились кадры почти полностью затопленного района в Херсоне «Херсонщина Моніторинг»: микрорайон Корабел в Херсоне почти полностью ушел под воду

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Микрорайон Корабел в Херсоне почти полностью затопило после разрушения Каховской гидроэлектростанции, кадрами с места поделился Telegram-канал «Херсонщина Моніторинг». Запись была сделана из автомобиля, который ехал по полностью затопленной дороге. Местные власти не комментировали это видео.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно сегодня утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Тем временем город Новая Каховка также оказался затопленным после разрушения гидроэлектростанции. Масштабов мэр города Владимир Леонтьев не раскрыл. Эвакуацию начали в Голой Пристани, аналогичные мероприятия готовятся в Новой Каховке и Алешках.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской электростанции.