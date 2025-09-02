После аварии с автобусом и Toyota госпитализировали 19 человек

ДТП с автомобилем Toyota Crown и маршрутным автобусом Iveco в Приамурье привело к госпитализации 19 человек, передает пресс-служба Госавтоинспекции Амурской области. Инцидент произошел около 9:00 утра по местному времени (03:00 мск) в Благовещенском округе на седьмом километре автодороги «Благовещенск-Свободный».

Предварительно 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения, — сказано в сообщении.

Ранее в Амурской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда. Водитель машины погиб после столкновения на регулируемом переезде, несмотря на экстренное торможение локомотива. Инцидент вызвал задержку движения нескольких пассажирских составов: № 392 Чита — Благовещенск и № 318 Нижний Бестях — Благовещенск.

До этого два человека погибли при столкновении фуры и машины каршеринга на первом километре Юго-Восточной хорды. Водитель легкового автомобиля наехал на стоявший на обочине КамАЗ.

Также авария со смертельным исходом произошла на трассе под Смоленском. По предварительным данным, 69-летний водитель на внедорожнике Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу и врезался в Kia Cerato под управлением 60-летнего мужчины. В результате водитель и два пассажира Kia скончались, а водитель Hyundai и его пассажир получили травмы.