Погранпункт в Курской области обстреляли ВСУ

Фото: dan-news.info

Пункт пропуска «Крупец» в Курской области подвергся обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, атака была совершена со стороны Украины.

Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе, — написал Старовойт.

Он добавил, что пограничники отразили огонь и подавили нападение. Пострадавших и разрушений нет.

Два человека погибли при ракетном обстреле ВСУ Чернобаевки 15 июня. В ВГА Херсонской области сообщили, что еще пять человек были ранены.

Ранее ВСУ в течение нескольких часов обстреливали Донецк. При атаке погибли три человека, в том числе ребенок. Еще два мирных жителя погибли в окрестностях города. По данным представительства ДНР в СЦКК, за два часа ВСУ выпустили почти 300 ракет РСЗО. Кроме того, один из снарядов, выпущенных ВСУ, попал в донецкий роддом.