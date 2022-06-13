В Донецке снаряд попал в роддом Один из выпущенных ВСУ снарядов попал в роддом Донецка, беременных эвакуировали

Фото: Соцсети

Один из снарядов, выпущенных ВСУ, попал в донецкий роддом, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Беременных женщин эвакуировали в подвал, медикам приходится работать в режиме чрезвычайного положения. Информация о пострадавших в результате удара по роддому пока не поступала.

Вооруженные силы Украины применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Также были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), город подвергается массированным ударам ВСУ уже в течение двух часов. Таких мощного и продолжительного обстрела не было за все время конфликта, добавили в ведомстве.

Такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налета на столицу ДНР не было зафиксировано за все время вооруженного конфликта, — говорится в сообщении.

В СЦКК уточнили, что число погибших в Донецке и его окрестностях увеличилось до четырех человек. Три человека ранее погибли при обстреле рынка «Майский», не менее 10 были ранены. Еще одной жертвой стала 69-летняя жительница населенного пункта Лобовка.

В ведомстве отметили, что за два часа ВСУ выпустили почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Наиболее интенсивным атакам подверглись Буденновский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка.

По факту обстрела рынка «Майский» и гибели мирных жителей СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).