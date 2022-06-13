ВСУ выпустили шесть снарядов из «Урагана» и 80 ракет из «Града» по Донецку

Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский районы Донецка, выпустив 80 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По данному факту СКР России возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.

По данным Следственного комитета, в результате обстрелов погибли 50-летняя женщина, 43-летний мужчина и 11-летний ребенок, еще не менее 10 человек были ранены. Около девяти домов получили повреждения, добавили в ведомстве. По данному факту возбуждены уголовные дела о «жестоком обращении с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».

13 июня ВСУ обстреляли рынок в центре Донецка, погибли три человека, в том числе женщина и ребенок. Позже по центру города вновь были нанесены удары, но российским средствам ПВО удалось уничтожить как минимум одну цель.