«Варварские обстрелы» Донецка стали происходить после начала поставок Запада тяжелого вооружения Украине, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС. Он заметил, что столицу ДНР в последние дни обстреливали с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, РСЗО «Смерч» и «Град».
Основные обстрелы по центру Донецка начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине. До этого — в 2014, 2015 и 2016 годах — такого не было. Это сейчас появилось, начиная с мая, когда уже пошли поставки. <...> Такие варварские обстрелы появились тогда, когда в большом количестве оружие стало поставляться на Украину другими странами, — сказал Басурин.
11 июня военный корреспондент Игорь Жданов сообщил о массированных обстрелах Донецка. Журналист сообщил, что по городу было выпущено более 10 ракет. Отмечается, что снаряды разорвались на площади Шахтеров. В СЦКК при этом заявили, что со стороны Украины было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм.
10 июня в центре Донецка также прозвучал взрыв. Очевидцы предположили, что целью ударов стала администрация главы республики Дениса Пушилина, однако в результате обстрела пострадали близлежащие здания.