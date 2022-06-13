Басурин назвал причину обстрелов Донецка Басурин: обстрелы Донецка начались после поставок Запада оружия Украине

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Эдуард Басурин

«Варварские обстрелы» Донецка стали происходить после начала поставок Запада тяжелого вооружения Украине, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС. Он заметил, что столицу ДНР в последние дни обстреливали с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, РСЗО «Смерч» и «Град».

Основные обстрелы по центру Донецка начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине. До этого — в 2014, 2015 и 2016 годах — такого не было. Это сейчас появилось, начиная с мая, когда уже пошли поставки. <...> Такие варварские обстрелы появились тогда, когда в большом количестве оружие стало поставляться на Украину другими странами, — сказал Басурин.

11 июня военный корреспондент Игорь Жданов сообщил о массированных обстрелах Донецка. Журналист сообщил, что по городу было выпущено более 10 ракет. Отмечается, что снаряды разорвались на площади Шахтеров. В СЦКК при этом заявили, что со стороны Украины было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм.

10 июня в центре Донецка также прозвучал взрыв. Очевидцы предположили, что целью ударов стала администрация главы республики Дениса Пушилина, однако в результате обстрела пострадали близлежащие здания.