Взрыв прогремел в центре Донецка близ администрации главы ДНР

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Пожарный МЧС ДНР

В центре Донецка прозвучал взрыв, передают очевидцы с места событий. Они предположили, что целью ударов стала Администрация главы республики Дениса Пушилина, однако в результате обстрела пострадали близлежащие здания. В соцсетях делятся кадрами последствий атаки.

Бьют прицельно по зданию администрации главы ДНР, похоже. Снаряд прилетел на крышу жилого дома, — сообщает подписчик Telegram-канала «Типичный Донецк».

Очевидцы сообщают, что на бульвар Пушкина всего упало два снаряда. Один из них попал по первому этажу жилого дома. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецка накануне сообщил, что ВФУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по направлению Красногоровка — Донецк (Кировский район).

4 июня в центре Донецка прогремела серия мощных взрывов. По данным СЦКК, со стороны Украины было выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее в ДНР сообщили о гибели семи человек в результате обстрелов со стороны ВСУ, из них двое — в Донецке. Еще 16 человек были ранены, из них семь — в столице республики.