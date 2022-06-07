Семь человек погибли в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ Семь мирных граждан погибли в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ

Фото: twitter.com/defenceu

Семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В течение 6 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненных гражданских лиц в результате обстрелов населенных пунктов республики, — говорится в сообщении.

В представительстве ДНР уточнили, что жертвами обстрелов стали четыре человека в Петровском районе Донецка, двое жителей Макеевки и жительница Калининского района Горловки.

Кроме того, две женщины были ранены в петровском районе Донецка, пять человек пострадали в Киевском районе города, двое раненых в Ясиноватой, трое в Макеевке, четверо в Горловке.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные оборудовали огневые позиции в больницах и поликлиниках Харькова, Николаева, Краматорска, а также в населённом пункте Угроеды.