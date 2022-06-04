В центре Донецка прогремела серия взрывов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В центре Донецка прогремела серия мощных взрывов, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что со стороны Украины было выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град».

Отмечается, что в последние дни украинская армия значительно усилила обстрелы Донецка.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:05 — н.п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении СЦКК.

В этот же день французский военкор Кристель Неан попала под артиллерийский огонь со стороны ВСУ в Донбассе. Она находилась в Петровском районе Донецка, самом удаленном от центра города. На ее глазах от ранений скончался местный житель, вероятно от попадания осколка. Военкор шесть лет освещает события в ДНР, однако «такого ужаса», по ее словам, она не видела.

30 мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ обстреляли две школы и гимназию в центре Донецка. В результате обстрела пострадали 14 человек, ещё шесть погибли. Среди жертв — ребёнок 2009 года рождения.