Военный корреспондент Игорь Жданов сообщил о массированных обстрелах Донецка. В своем Telegram-канале военкор сообщил, что по городу было выпущено более 10 ракет. Отмечается, что снаряды разорвались на площади Шахтеров. Кадры прилетов опубликовал Telegram-канал «Типичный Донецк». В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что со стороны Украины было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм.
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru ) по направлению: 20:25 — н. п. Авдеевка — г. Донецк выпущено 15 снарядов калибра 155 мм, — говорится в сообщении СЦКК.
10 июня в центре Донецка прозвучал взрыв. Очевидцы предположили, что целью ударов стала администрация главы республики Дениса Пушилина, однако в результате обстрела пострадали близлежащие здания. В соцсетях опубликовали кадры последствий атаки.