Военный корреспондент Игорь Жданов сообщил о массированных обстрелах Донецка. В своем Telegram-канале военкор сообщил, что по городу было выпущено более 10 ракет. Отмечается, что снаряды разорвались на площади Шахтеров. Кадры прилетов опубликовал Telegram-канал «Типичный Донецк». В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что со стороны Украины было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм.