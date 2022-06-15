Два человека погибли при ракетном обстреле ВСУ Чернобаевки

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

В Чернобаевке Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию региона. По предварительным данным, еще пять человек были ранены.

Был факт обстрела [Чернобаевки] с украинской стороны. Два человека погибли, пять раненых, — сказал собеседник агентства.

ВСУ нанесли по Чернобаевке ракетные удары. Всего было сброшено два снаряда: на стадион и на центральный рынок.

Ранее ВСУ в течение нескольких часов обстреливали Донецк. При атаке погибли три человека, в том числе ребенок. Еще два мирных жителя погибли в окрестностях города. По данным представительства ДНР в СЦКК, за два часа ВСУ выпустили почти 300 ракет РСЗО. Кроме того, один из снарядов, выпущенных ВСУ, попал в донецкий роддом.