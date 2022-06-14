Число погибших из-за обстрела ВСУ в Донецке выросло до пяти человек

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших в Донецке из-за обстрела со стороны Украины выросло до пяти человек. В их числе — один ребёнок. Об этом сообщается в Telegram-канале СЦКК в представительстве ДНР.

По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ещё одном погибшем гражданском лице — мужчине 1990 года рождения в Киевском районе Донецка по улице Экономической, 8/2, — сказано в сообщении.

Число раненых выросло до 33 человек. Накануне ВСУ совершили самый мощный огневой налёт по Донецку с 2015 года. Они выпустили более 300 снарядов за два часа. Наиболее массированному удару подверглись Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике будут задействованы все необходимые дополнительные союзнические силы, в первую очередь из России, для противодействия участившимся обстрелам Донецка. По его словам, Киев использует запрещённые методы ведения войны.