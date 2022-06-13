«Противник перешел все грани»: Пушилин обратился за помощью к России Пушилин: будут задействованы дополнительные союзнические силы из России из-за участившихся обстрелов ВСУ Донецка

Фото: dan-news.info

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что будут задействованы все необходимые дополнительные союзнические силы, в первую очередь из России, для противодействия участившимся обстрелам Донецка. По его словам, Киев использует запрещенные методы ведения войны.

Противник в буквальном смысле перешел все грани. Используются запрещенные методы ведения войны. Обстреливаются спальные районы, центральные районы Донецка, также под огнем находятся другие города и населенные пункты ДНР, — отметил он.

По его словам, у ВСУ остается достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары. Руководителям министерств и ведомств рекомендовано задействовать на рабочих местах минимальное количество людей, а основной персонал перевести на дистанционную работу.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что за два часа обстрелов Донецка ВСУ выпустили почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Наиболее интенсивным атакам подверглись Буденновский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города.