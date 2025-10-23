Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:08

Озвучена причина страшного ДТП с автобусом в Красноярском крае

Прокуратура назвала туман и наледь причинами ДТП с автобусом в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительной причиной аварии с пассажирским автобусом в Шушенском районе Красноярского края стали сложные погодные условия, сообщили представители краевой прокуратуры в Telegram-канале. По данным ведомства, водитель осуществлял обгон при плохой видимости из-за тумана и наледи на трассе, что привело к резкому маневру и ДТП.

По предварительной информации, водитель совершал обгон попутного автомобиля в условиях плохой видимости. Из-за тумана и наледи на дорожном полотне он не справился с управлением, — говорится в публикации.

Ранее главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщило о восьми пострадавших в аварии с рейсовым автобусом на юге региона, включая двух несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Кроме того, пресс-служба регионального управления МВД сообщила о дорожном происшествии с участием восьми транспортных средств на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадала женщина. По предварительной версии, авария произошла по вине автомобилиста, пытавшегося пересечь перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Красноярский край
ДТП
аварии
автобусы
