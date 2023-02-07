Опубликованы кадры смертельного ДТП со смятым автомобилем под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры с места смертельного столкновения двух легковых машин в поселке Зимитцы Ленинградской области, ими поделился портал 78.RU. На видео видно, как от одного из автомобилей осталась буквально груда металла. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате аварии погибли три человека, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

ДТП произошло утром 7 февраля на 88-м км трассы «Нарва» у поселка Зимитцы. 44-летний водитель Volvo FH-12 столкнулся с остановившимся для поворота налево автомобилем ВАЗ 2105. После этого водитель отечественного авто выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Creta.

В результате ДТП водитель и пассажир 1998 года рождения, автомобиля ВАЗ-2105 от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля Hyundai Creta скончался в машине скорой помощи. Второй пассажир автомобиля ВАЗ-2105 госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Выясняются все обстоятельства случившегося, — добавили в ведомстве.

Ранее в Холмском районе Сахалина два бензовоза врезались в школьный автобус, в салоне которого находились 11 детей. По данным ГИБДД, инцидент произошел после того, как в автобус влетел легковой автомобиль Honda Vezel. В результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки, они были доставлены в больницу с травмами.

До этого в Тихвинском районе Ленинградской области фура раздавила легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу движения. В результате аварии погибла водитель машины, мужчина же, находившийся за рулем грузовика, не пострадал.

Похожая трагедия случилась 13 января. На трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области водитель фуры раздавил иномарку, выехавшую на встречную полосу. В результате аварии погибли три человека — водитель и двое пассажиров легковой машины.