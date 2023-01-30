Под Петербургом фура раздавила выехавшее на встречную полосу авто

Фото: Скриншот с видео/spb_today/vk.com

В Тихвинском районе Ленинградской области фура раздавила легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу движения. По информации портала «78.ru», в результате аварии погибла водитель машины, мужчина, находившийся за рулем грузовика, не пострадал.

ДТП произошло около 11:30 на 473-м километре федеральной трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога», неподалеку от деревни Подборье. Там лоб в лоб столкнулись фура Volvo и Renault Sandero. Полиция выяснила, что девушка двигалась в сторону Вологды, когда внезапно не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где угодила под колеса фуры. Остальные детали столкновения устанавливает полиция.

Похожая трагедия произошла 13 января. На трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области водитель фуры раздавил иномарку, выехавшую на встречную полосу. В результате аварии погибли три человека — водитель и двое пассажиров легковой машины.

Ранее на территории Волгоградской области фура столкнулась с автобусом, выехав на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали девять человек, среди них девочка четырех лет. Получившие травмы граждане доставлены в больницы.