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17 июля 2025 в 19:50

Соседские опарыши и порногимнастки-дебоширки с Украины: дикие ЧП за день

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве украинские гимнастки избили полицейских, в Ленинградской области подростки надругались над девятилетним мальчиком, в Нижнем Новгороде жители многоэтажки пожаловались на опарышей, которые приползли к ним из квартиры с трупом. NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Двух украинок накажут за нападение на полицейских в Москве

Бывшим участницам сборной Украины по художественной гимнастике Альбине и Анжеле Осиновским в Москве грозит до пяти лет колонии за нападение на полицейских. Девушки напали на силовиков, когда те пытались увести в отдел их друга и начальника, который курил в неположенном месте возле торгового центра «Авиапарк» в столице.

Против девушек возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Пока идет расследование, экс-спортсменки находятся под подпиской о невыезде.

Сестры Осиновские стали популярными после того, как в 2018 году в Сети появилось видео, где они в обнаженном виде показывают парные спортивные трюки перед богатыми мужчинами в отеле.

Подростки изнасиловали мальчика на турбазе

На турбазе в Ленинградской области группа подростков надругалась над девятилетним мальчиком. С соответствующим заявлением в полицию обратилась 42-летняя мать пострадавшего.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Согласно показаниям ребенка, все произошло в период с 2 по 13 июля. Мальчик отдыхал в спортивном лагере на территории турбазы, что находится в поселке Кутузовское Приозерского района. Материал передан в следственный отдел района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Опарыши из квартиры с трупом одолели соседей

В Нижнем Новгороде жители четвертого подъезда в доме № 126 по Московскому шоссе жалуются на трупный запах, который распространяется по вытяжке из квартиры на третьем этаже. Намедни в подъезде вскрыли квартиру, где скончалась пожилая женщина без родственников. Опарыши из злополучной квартиры уже начали перемещаться в соседскую квартиру.

«Пролежала она там около недели, причем за дверью. В соседних квартирах почуяли трупный запах, опарыши поползли к ним. Квартира является муниципальной, подали сразу же заявку на дезинфекцию, пока тишина. Вонь в подъезде, полно мух, по вытяжке запах доходит во все квартиры по стояку. Плюс квартира завалена всяким хламом. Мы с соседями сами опрыскиваем все хлоркой, особенно дверь», — рассказал один из жителей.

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