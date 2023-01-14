В Ленобласти фура раздавила выехавшую на встречку иномарку

Фото: Соцсети

В Ленинградской области водитель фуры раздавил иномарку, выехавшую на встречную полосу, сообщает портал 78.ru. По данным журналистов, в результате аварии погибли три человека — водитель и двое пассажиров легковой машины. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

Как утверждают авторы, инцидент произошел на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области. Водитель Renault Sandero по невыясненной причине выехал на встречную полосу, после чего врезался в лобовое стекло фуры. Грузовой автомобиль раздавил иномарку. О состоянии водителя фуры не сообщается.

Ранее на территории Волгоградской области фура столкнулась с автобусом, выехав на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали девять человек, среди них девочка четырех лет. Получившие травмы граждане доставлены в больницы, подчеркнули в ведомстве.

11 января вечером стало известно, что в результате аварии с участием самосвала и автобуса в Краснодарском крае пострадали семь человек. По данным СМИ, водитель автобуса скончался на месте, остальные шестеро пострадавших были госпитализированы. Отмечалось, что виновником аварии был водитель КамАЗа: он на скорости проехал на красный свет, не пропустив вперед маршрутный автобус ПАЗ.