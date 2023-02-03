Два бензовоза врезались в школьный автобус в российском регионе На Сахалине школьный автобус столкнулся с бензовозами

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В Холмском районе Сахалина два бензовоза врезались в школьный автобус, в салоне которого находились 11 детей, сообщили Sakh Online в региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, инцидент произошел после того, как в автобус влетел легковой автомобиль Honda Vezel. В результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки, они были доставлены в больницу с травмами.

По предварительным данным холмской ГИБДД, школьный автобус двигался по автодороге Южно-Сахалинск — Холмск из Пожарского в образовательное учреждение Чапланово. С ним столкнулся встречный Honda Vezel, водитель которого не справился с управлением. Уже в эти автомобили въезжают два бензовоза, которые двигались тоже во встречном направлении, — сказали в ГИБДД.

Информацию об инциденте подтвердили мэр Холмского района Дмитрий Любчинов и главврач Холмской больницы Светлана Мищенко. По словам последней, в медучреждение были доставлены восемь из 11 детей, их осматривают доктора.

Доставлено после ДТП восемь детей, пять детей явно имеют какие-то повреждения. Все дети сейчас осматриваются врачами: хирургами, травматологами, неврологами. Приглашен медицинский психолог, дети перепуганы, надо поработать с ними, — сказала врач.

Ранее в Уфе на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок.