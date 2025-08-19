Омский убийца больше 20 лет скрывался от правосудия Омича осудили за изнасилование и убийство 21-летней давности

Жителя Омской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за преступление, которое он совершил 21 год назад, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, мужчина изнасиловал и убил женщину, а затем скрылся с места проживания.

Вину в совершении преступления он признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

