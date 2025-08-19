Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 10:54

Омский убийца больше 20 лет скрывался от правосудия

Омича осудили за изнасилование и убийство 21-летней давности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя Омской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за преступление, которое он совершил 21 год назад, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, мужчина изнасиловал и убил женщину, а затем скрылся с места проживания.

Вину в совершении преступления он признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее в Калифорнии мужчина получил пожизненный срок за убийство девушки и поджог, устроенный для сокрытия следов преступления. Известно, что 33-летний Виктор Серритено познакомился с 22-летней Присциллой Кастро в интернете. В августе 2020 года девушка приехала к нему в гости, и 16 августа ее видели живой в последний раз.

До этого Александр Пичушкин, осужденный за серию убийств в Москве и известный как битцевский маньяк, безуспешно попытался добиться перевода из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком АО в мордовскую ИК, чтобы находиться ближе к родным. После его признания в 11 новых убийствах ФСИН отказала в переводе.

