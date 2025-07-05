Над российскими регионами сбили еще 12 украинских БПЛА Минобороны сообщило об уничтожении еще 12 украинских БПЛА над тремя регионами

В субботу, 5 июля, средства ПВО уничтожили еще 12 дронов ВСУ над территорией трех российских регионов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло с 9:40 до 11:50 мск. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

5 июля текущего года в период с 09:40 до 11:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Смоленской области и один БПЛА — над территорией Калужской области, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны утром 5 июля перехватили и сбили шесть беспилотников. ВСУ атаковали пять регионов с 8:00 до 9:40 мск. Два БПЛА были ликвидированы над Московской областью, по одному — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ПВО уничтожила два украинских беспилотника на подлете к городу. По его словам, на месте падения фрагментов дронов работают сотрудники экстренных служб. Информацию о пострадавших и разрушениях градоначальник не привел.