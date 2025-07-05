Генерал раскрыл, откуда ВСУ запускают дроны на Ижевск и Казань

ВСУ атакуют дронами Ижевск, Казань, Ростов-на-Дону и другие регионы с территории России, запуская их не далее чем в 150–300 км от целей, допустил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его мнению, противник использует в основном беспилотники типа «Лютый» и «Чаклун», сообщает aif.ru.

Каким-то образом Украина передала [комплектующие для беспилотников] на территорию Российской Федерации, это же делается программно не прямо сейчас, а за счет того, что кто-то за 100 евро или долларов согласился эту махинацию провести, может, даже через третьи страны доставляли, — считает Попов.

ВСУ атакуют дронами Ижевск, Казань, Ростов-на-Дону и другие регионы с территории России, запуская их не далее чем в 150–300 км от целей, допустил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, которые приводит aif.ru, противник использует в основном беспилотники типа «Лютый» и «Чаклун».

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 5 июля средства противовоздушной обороны перехватили и сбили шесть беспилотников. Две цели были ликвидированы над Московской областью, еще по одной — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.