На Крымском мосту перекрыли движение

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост, Крым

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный канал информцентра о ситуации на переправе. О причинах временного прекращения движения на объекте не сообщается. Последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали утром 14 сентября.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

9 сентября Минобороны России сообщило, что три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в южной части Керченского пролива при попытке атаковать Крымский мост. Беспилотные аппараты были ликвидированы огнем кораблей Черноморского флота.

Вечером 1 сентября ВСУ попытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажного катера. ВС РФ уничтожили морской беспилотник в акватории Черного моря.

Позже, ночью 2 сентября, ВСУ попытались совершить вторую атаку на переправу через Керченский пролив. Как и в первом случае, для удара использовался морской беспилотник. Позже Министерство обороны России сообщило о третьей попытке украинских сил ударить по Крымскому мосту.