На Камчатке зафиксировали новое землетрясение

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 балла, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Подземные толчки произошли на глубине 68,8 км, эпицентр находился в 192 км от Петропавловска-Камчатского.

В среду, 6 августа, афтершок магнитудой 6,4 балла зафиксировали на расстоянии 213 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 39,3 км.

До этого член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков заявил, что последствия землетрясений на Камчатке могут привести к исчезновению ряда островов и появлению новых. По его словам, стихийное бедствие сильно отразится и на экологии всего региона.

Также стало известно, что южная часть Камчатки после мощного землетрясения 30 июля сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении. Кроме того, полуостров также опустился по высоте. В районе Петропавловска-Камчатского проседание менее выражено, а на юге полуострова — более значительно. Камчатский вулкан Ключевской снова тем временем проявил активность, осуществив мощный выброс пепла на высоту семи километров над уровнем моря.