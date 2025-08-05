Вулкан на Камчатке выбросил пепел на семь километров

Камчатский вулкан Ключевской снова проявил активность, осуществив мощный выброс пепла на высоту семи километров над уровнем моря, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По данным ученых, в 17:20 по камчатскому времени (08:20 мск) взрывы подняли столб вулканических частиц.
Пепловый шлейф протянулся на 965 километров к юго-востоку от кратера. В связи с этим авиационный цветовой код перевели на «оранжевый», что сигнализирует об опасности для местных и международных воздушных перевозок.
Это уже второй пепловый выброс Ключевского за вторник, 5 августа. Предыдущий также достигал семикилометровой отметки. Главное управление МЧС по региону сообщало, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.
Событие происходит на фоне недавнего мощного землетрясения, которое произошло у берегов Камчатки 30 июля и стало сильнейшим с 1952 года. Подземные толчки силой до восьми баллов ощутили и жители Северных Курил. Власти объявили угрозу цунами для Камчатки и Северо-Курильского района, где также ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Тем не менее в Северо-Курильске уже возобновили морское и вертолетное сообщение, а также работу местного порта.
Ключевской вулкан, высота которого составляет 4850 метров над уровнем моря, находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его фаза извержения началась в апреле.
Ранее стало известно о ночном выбросе пепла на Ключевском вулкане. Высота «выстрела» достигла восьми километров, что создало угрозу для авиасообщения.