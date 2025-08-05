Вулкан на Камчатке выбросил пепел на семь километров

Вулкан на Камчатке выбросил пепел на семь километров Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на семь километров над уровнем моря

Камчатский вулкан Ключевской снова проявил активность, осуществив мощный выброс пепла на высоту семи километров над уровнем моря, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По данным ученых, в 17:20 по камчатскому времени (08:20 мск) взрывы подняли столб вулканических частиц.

Пепловый шлейф протянулся на 965 километров к юго-востоку от кратера. В связи с этим авиационный цветовой код перевели на «оранжевый», что сигнализирует об опасности для местных и международных воздушных перевозок.

Это уже второй пепловый выброс Ключевского за вторник, 5 августа. Предыдущий также достигал семикилометровой отметки. Главное управление МЧС по региону сообщало, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

Событие происходит на фоне недавнего мощного землетрясения, которое произошло у берегов Камчатки 30 июля и стало сильнейшим с 1952 года. Подземные толчки силой до восьми баллов ощутили и жители Северных Курил. Власти объявили угрозу цунами для Камчатки и Северо-Курильского района, где также ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Тем не менее в Северо-Курильске уже возобновили морское и вертолетное сообщение, а также работу местного порта.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4850 метров над уровнем моря, находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его фаза извержения началась в апреле.

Ранее стало известно о ночном выбросе пепла на Ключевском вулкане. Высота «выстрела» достигла восьми километров, что создало угрозу для авиасообщения.