06 августа 2025 в 13:59

На Камчатке произошел еще один сильный афтершок

Афтершок магнитудой 6,4 зафиксировали в 213 километрах от столицы Камчатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Афтершок магнитудой 6,4 балла зафиксировали на расстоянии 213 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН». Очаг залегал на глубине 39,3 километра.

«Весьма ощутимо качнуло», «Николаевка — трясло», «Люстру раскачало», «В Елизово толчок был существенный», — написали интернет-пользователи.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков заявил, что последствия землетрясений на Камчатке могут привести к исчезновению ряда островов и появлению новых. По его словам, также стихийное бедствие сильно отразится на экологии всего региона.

До этого стало известно, что южная часть Камчатки после мощного землетрясения 30 июля сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении. Кроме того, полуостров также опустился по высоте. В районе Петропавловска-Камчатского проседание менее выражено, а на юге полуострова — более значительно.

Камчатский вулкан Ключевской снова тем временем проявил активность, осуществив мощный выброс пепла на высоту семи километров над уровнем моря. По данным ученых, пепловый шлейф протянулся на 965 километров к юго-востоку от кратера.

Камчатка
землетрясения
афтершоки
Петропавловск-Камчатский
