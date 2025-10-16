Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:42

Многодетная мать из Уфы сбежала от мужа в Сочи с 650 рублями на счету

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многодетная мать из Уфы по имени Гюзель, воспитывающая трех дочерей, решилась на самостоятельное путешествие в Сочи с 650 рублями в кармане, сообщает «КП-Кубань». Женщина призналась, что устала от быта и отсутствия отдыха: муж несколько лет подряд ездил в отпуск без нее.

На счету 650 рублей. Но я была счастлива, сидя в самолете. Я одна — без ребенка и мужа-эгоиста, — поделилась Гюзель.

Поначалу многодетной матери пришлось ночевать на пляже — денег на жилье не хватало. Однако после того, как она опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, ее история быстро разошлась по соцсетям: тысячи пользователей откликнулись, начали поддерживать и переводить ей средства. На собранные деньги женщина смогла арендовать комнату и провести несколько дней отдыха, о котором мечтала годами.

Ранее у берегов Португалии стая косаток протаранила и потопила яхту Tifare с семьей из пяти человек на борту. После сигнала SOS экипаж рыболовецкого судна оказал первую помощь, а военный вертолет эвакуировал всех пассажиров, включая троих детей, на материк без серьезных последствий для их здоровья.

Сочи
родители
отдых
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта»
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.