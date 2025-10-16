Многодетная мать из Уфы сбежала от мужа в Сочи с 650 рублями на счету

Многодетная мать из Уфы по имени Гюзель, воспитывающая трех дочерей, решилась на самостоятельное путешествие в Сочи с 650 рублями в кармане, сообщает «КП-Кубань». Женщина призналась, что устала от быта и отсутствия отдыха: муж несколько лет подряд ездил в отпуск без нее.

На счету 650 рублей. Но я была счастлива, сидя в самолете. Я одна — без ребенка и мужа-эгоиста, — поделилась Гюзель.

Поначалу многодетной матери пришлось ночевать на пляже — денег на жилье не хватало. Однако после того, как она опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, ее история быстро разошлась по соцсетям: тысячи пользователей откликнулись, начали поддерживать и переводить ей средства. На собранные деньги женщина смогла арендовать комнату и провести несколько дней отдыха, о котором мечтала годами.

