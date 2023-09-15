Легковушку разорвало на части в ДТП с бетономешалкой под Мурманском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Легковой автомобиль LADA Priora разорвало на части при столкновении с бетономешалкой, сообщил Пятый канал. В результате серьезной аварии водитель и три пассажира, в том числе ребенок, погибли на месте.

ДТП произошло утром 14 сентября на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области, передает «Фонтанка». От удара автомобиль разорвало пополам и разбросало по дороге.

Предварительно, водитель отечественной легковушки попытался совершить обгон в месте, где это запрещено. Выехав на встречку машины столкнулись лоб в лоб. На кадрах с места ДТП видно, что бетономешалка улетела в кювет. По данному факту полиция организовала проверку.

Ранее стало известно, что трое детей и девять взрослых получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Десять пострадавших доставлены в больницу. Авария произошла в ночь на 11 сентября на Кубани в Динском районе. На 22-м км трассы столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль.

До этого сообщалось, что фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, среди них семеро детей. На месте происшествия работали медики.