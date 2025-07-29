Компания погасила долг в 6,2 млрд рублей и избежала уголовного дела СК: дело против ПСО «Казань» закрыто после выплаты долга в 6,2 млрд рублей

Следственный комитет прекратил уголовное дело против ООО ПСО «Казань» после полного погашения налоговой задолженности, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Татарстану. Общая сумма выплат превысила 6,2 млрд рублей, включая дополнительные 134 млн рублей за 2019–2020 годы.

По данным следствия, в период с 2013 по 2018 год руководство компании уклонялось от уплаты налогов, используя фиктивные договоры с 20 контрагентами. В результате были занижены суммы НДС и налога на прибыль, что привело к образованию многомиллиардной задолженности.

В ходе расследования уголовного дела имевшаяся задолженность по налогам полностью погашена. Помимо этого, руководство предприятия возместило задолженность по налогам за 2019–2020 годы на сумму более 134 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее правительство России продлило до 30 ноября 2025 года сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний угольной отрасли. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Минэнерго сформирует перечень имеющих право на отсрочку организаций на основании заявлений от компаний и предприятий. Далее список будет представлен в ФНС.

Прежде стало известно, что Минэкономразвития РФ до 1 сентября пересмотрит туристический налог с учетом позиции российских регионов и его последующую корректировку. Соответствующее поручение дал глава ведомства Максим Решетников.