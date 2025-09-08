Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 12:40

Грибницы отбились от насильника в лесу Бурятии

В Бурятии мужчина попытался изнасиловать собирающих грибы девушек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный мужчина напал на собирающих грибы девушек в лесу возле села Нижний Саянтуй в Бурятии, сообщает «Байкал-Daily». Нападение произошло 5 сентября, когда три подруги разделились.

На одну из них в лесу напал мужчина и попытался изнасиловать. На крики поспешила подруга, но мужчина напал и на нее. Сообща девушки смогли отбиться.

В МВД по Бурятии изданию подтвердили, что в полицию обратилась одна из девушек. Ведутся розыскные мероприятия, личность мужчины устанавливается.

Ранее жителя Юрги приговорили к 14 годам лишения свободы за изнасилование семилетней падчерицы. В СУ СК России по Кемеровской области сообщили, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера. Мать пострадавшей узнала об этом и сообщила в полицию.

До этого суд приговорил петербуржца к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии за изнасилование девушки в туалете кафе. Также преступника обязали выплатить потерпевшей 400 тысяч рублей.

изнасилования
нападения
Бурятия
девушки
