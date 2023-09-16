Горняков в Кузбассе выводят на поверхность из-за аварии на подстанции

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Горняков из нескольких шахт одновременно эвакуируют в Кузбассе, на подстанции произошло замыкание, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональные экстренные службы. По данным МЧС, причиной эвакуации стала остановка главных вентиляторов проветривания в шахтах.

Из-за короткого замыкания на электроподстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах «Заречная», «Кирова», «Костромовская», «Участок Октябрьская», «Комсомолец», — говорится в сообщении.

В августе глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что на шахтоучастке «Октябрьский» в Полысаево Кемеровской области произошло возгорание, в результате чего пришлось проводить эвакуацию работников. Возгорание впоследствии ликвидировали.

Ранее в Венесуэле двенадцать шахтеров-нелегалов погибли в результате затопления проливными дождями заброшенной шахты. Трагедия произошла в муниципалитете Кальяо. Всего в забое в тот момент находились около ста человек.

До этого сообщалось, что в Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» произошел пожар с последующим обрушением горных пород. В результате инцидента под землей оказались заблокированы 10 горняков. Спустя некоторое время их удалось вызволить из шахты. Пострадавших нет.