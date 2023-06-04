Двенадцать человек погибли при затоплении шахты на востоке Венесуэлы

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

В Венесуэле двенадцать шахтеров-нелегалов погибли в результате затопления проливными дождями заброшенной шахты Талавера. Трагедия произошла в муниципалитете Кальяо. Всего в забое в тот момент находились около ста человек. Об этом сообщает издание Patilla со ссылкой на регионального министра общественной безопасности Эдгара Колину-Рейеса.

В эту субботу, 3 июня, были обнаружены семь безжизненных тел, еще пятерых погибших извлекли в четверг и пятницу, — говорится в сообщении.

Золотой рудник в Кальяо был открыт в XIX веке, в течение некоторого времени он оставался одним из самых богатых в мире — за первые 20 лет работы британские старатели вывезли оттуда более миллиона унций золота.

Попавшие в беду горняки-нелегалы были приезжими из других регионов, они не имели понятия об опасности нахождения в шахте во время дождей. При этом местные жители никогда не спускаются под землю в подобных условиях.

В настоящее время поисковые работы в галереях продолжаются. Спасатели считают, что там еще могут оставаться люди.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» произошел пожар с последующим обрушением горных пород. В результате инцидента под землей оказались заблокированы 10 горняков. Спустя некоторое время их удалось вызволить из шахты. Пострадавших нет.

До этого на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар. В администрации региона сообщили, что в результате происшествия пострадал один человек. Остальные 270 горняков были эвакуированы из шахты без последствий для здоровья.