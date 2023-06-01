10 горняков застряли под землей после пожара на шахте под Ростовом В Ростовской области 10 горняков вышли из шахты «Октябрьская-Южная» после пожара

Фото: Alvaro Fuente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» произошел пожар с последующим обрушением горных пород, сообщили в пресс-службе Минпрома региона. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента под землей оказались заблокированы 10 горняков. Спустя некоторое время их удалось вызволить из шахты. Пострадавших нет.

Сегодня, 1 июня, в 05:30 в шахте «Октябрьская-Южная» произошло задымление. Все шахтеры самостоятельно вышли на поверхность. Причины задымления в настоящее время устанавливаются, — рассказали в ростовском Минпроме.

В региональном управлении МЧС также подтвердили, что всем горнякам удалось выйти из шахты, никто из них не пострадал.

В апреле на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар. В администрации региона сообщили, что в результате происшествия пострадал один человек. Остальные 270 горняков были эвакуированы из шахты без последствий для здоровья.

До этого сообщалось, что в шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление. Первоначально сообщалось о пожаре на промежуточной подстанции шахты на глубине около 200 метров. Однако в МЧС информацию о возгорании опровергли, подчеркнув, что речь идет именно о задымлении. По словам главы региона Василия Голубева, всего экстренные службы эвакуировали 229 человек. Для спасения шахтеров были задействованы четыре единицы техники и 21 горноспасатель.