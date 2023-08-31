В Кузбассе из охваченной огнем шахты пришлось срочно эвакуировать горняков Цивилев: на шахте в Кузбассе произошло возгорание

На шахтучастке «Октябрьский» в Полысаево Кемеровской области произошло возгорание, сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента пришлось проводить срочную эвакуацию работников. В дальнейшем возгорание было ликвидировано.

Благодаря оперативным и слаженным действиям горноспасателей Кемеровского ВГСО все шахтеры, а это 81 человек, выведены на поверхность. Их жизни ничто не угрожает, — рассказал губернатор.

Пожар возник вечером, 31 августа, когда работники занимались демонтажем неиспользуемого вентилятора. Сейчас очагов возгорания, а также задымления в шахте нет. Пожарные совместно с горноспастелями проливают место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи кв. м, ему был присвоен третий класс. В тушении были задействованы 116 человек и 36 единиц техники.

До этого в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее ликвидировать возгорание.