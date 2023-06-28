В Ростовской области загорелся склад с резиной В Ростовской области загорелся склад с резиной на площади 500 квадратных метров

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В Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По имеющимся данным, инцидент произошел в хуторе Ленина Аксайского района. Информация о возгорании поступила в 20:20 мск. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают 53 человека и 19 единиц специальной техники.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в строящемся ЖК «Черная речка, 41». Очевидцы сняли на видео густой черный дым, окутавший стройплощадку. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.

Также сообщалось, что сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» в Москве из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.