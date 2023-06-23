В Санкт-Петербурге загорелся строящийся ЖК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный пожар вспыхнул в строящемся ЖК «Черная речка, 41» в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Очевидцы засняли, как черный густой дым валит вверх.

О причинах произошедшего не сообщается, информации о жертвах также нет.

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Ранее два взрыва произошли в ходе пожара в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров.

В конце марта на стройке рядом с деловым центром «Москва-Сити» вспыхнул пожар, загорелись строительные конструкции. Его площадь составила около 40 квадратных метров.

В апреле крупный пожар вспыхнул на строительной площадке ЖК «Река» на Мичуринском проспекте в Москве. Информации о пострадавших не было.

В июне в Москве провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. Причины возгорания не уточнялись. Пострадал один человек. Он отравился продуктами горения. В Сети также появились кадры открытого горения в одном из отделов с одеждой.