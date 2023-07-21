В Ростовской области загорелся склад макулатуры на площади 2,5 тысячи кв. м

Фото: 61.mchs.gov

В Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры, сообщили в МЧС. По данным ведомства, общая площадь пожара составляет 2,5 тысячи кв. м. На месте работают спасатели. В Сети появились кадры с места возгорания.

В 17:00 21.07.2023 поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Аксай, улица Пороховая Балка, 2А. <...> В 17:30 объявлен ранг пожара № 3. В 18:00 увеличена площадь пожара до 2500 кв. м, — рассказали в МЧС.

К тушению пожара от РСЧС и МЧС привлекли 116 спасателей и 36 единиц техники.

Ранее в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Аксайском районе Ростовской области вспыхнул крупнейший рынок «Классик». По данным МЧС, площадь возгорания составила две тысячи кв. м. Причиной пожара стало короткое замыкание.