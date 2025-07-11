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11 июля 2025 в 14:13

Гладков раскрыл главную проблему Белгородской области

Гладков назвал недостаточную рождаемость главной проблемой Белгородской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главной нерешенной проблемой в Белгородской области остается вопрос увеличения рождаемости, доложил российскому лидеру Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, регион достигает «основные показатели» по нацпроектам, сообщает ТАСС.

Наверно, главная проблема, которую мы сейчас не решили, и она у нас очень тяжелая <…> — увеличение рождаемости. С рождаемостью у нас один из очень сложных показателей, – сказал Гладков.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на заседании фракции КПРФ, что количество женщин репродуктивного возраста в стране достигнет 27 млн к 2046 году. По ее словам, сейчас их число составляет 34 млн. Голикова с сожалением отметила, что страна живет на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов предложил при рождении открывать счет с первоначальным взносом 100 тысяч рублей из федерального бюджета каждому ребенку. По его словам, это, наряду с другими мерами, поможет повысить рождаемость в стране. Помимо создания такой финансовой подушки безопасности, он призвал выплачивать маткапитал за рождение третьего ребенка в размере 1,4 млн рублей. Миронов также предложил освободить от НДФЛ женщин с детьми, если их доход не больше трех-четырех МРОТ.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
Владимир Путин
рождаемость
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