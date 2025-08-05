Бородин раскрыл, на кого стал похож Макаревич после отъезда из России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сравнил фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с певицей Светланой Лободой и назвал его сбитым летчиком. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что песни исполнителя никто не слушает.

Я считаю, что Макаревич — бездарная личность, к его мнению никто не прислушивается. Кто слушает песни Макаревича? Он никому не интересен. Выйдите на улицу, спросите у подрастающего поколения, кто такой Макаревич, — да никто его не знает. Проведите опрос молодежи 20–30 лет, его все забыли. А он, сбежав из России, позиционирует себя как какой-то заслуженный артист, эксперт. Он не эксперт в области культуры, его нужно лишить всех званий и регалий. Он сбитый летчик, как Лобода, — сказал Бородин.

Ранее Макаревич назвал народную артистку СССР Александру Пахмутову не очень хорошим композитором. Он заявил, что у нее были хорошие песни, однако новые композиции показались ему ужасными.